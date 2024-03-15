العراق يتحدث عن موعد إنجاز الربط الكهربائي مع أربع دول

تحدثت وزارة الكهرباء العراقية، عن موعد إنجاز الربط الكهربائي مع الأردن والسعودية والكويت وإيران.

وأكد وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، دخول 500 ميغاواط من الربط الخليجي نهاية العام الحالي.

وقال فاضل، لوكالة الأنباء العراقية “واع”: إن عقود الربط أغلبها قيد التنفيذ، فالربط مع الأردن وصل الى مراحله الأخيرة، وفتح الاعتماد لإطلاق التيار الكهربائي، موضحاً أن الربط السعودي وصل الى مراحل متقدمة، وتم توقيع العقد الاستشاري لإعداد التنادر.

وأضاف أن معدلات الإنجاز بين الجانب الكويتي والعراقي قد تجاوزت 45 بالمئة، ونهاية هذا العام سينجز الخط ونطلق 500 ميغاواط.

وفيما يخص الربط مع الجانب الإيراني، أشار فاضل، إلى أن الوزارة سائرة بكل العقود بشكل منسجم ومدروس.

يذكر أن العراق يستورد حاليا حوالي 40 بالمئة من احتياجاته من الكهرباء والغاز من إيران.

هذا وكان الأردن والعراق، وقعوا في فبراير الفائت، وثيقة التعديل الأول لعقد بيع الطاقة الكهربائية لتزويد الجانب العراقي بالطاقة الكهربائية بجهد 132 كيلو فولت لتغذية أحمال منطقة الرطبة المقدرة بنحو 40 ميغا واط.