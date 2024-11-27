العراق يتخّذ إجراءات عديدة بعد التهديدات الإسرائيلية

على خلفية التهديدات الإسرائيلية الأخيرة للعراق، أصدر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، مجموعة من التوجيهات إلى “سرايا السلام”.

وأعلن مقتدى الصدر، عن وثيقة تضمنت 4 قرارات وأوامر لـ”سرايا السلام” وهي:

الأمر الأول: تبدیل مقرات سرايا السلام الإدارية والعسكرية وغيرها من المناطق السكنية إلى مناطق بعيدة عن السكان بمدة أقصاها 40 يوما من تاريخ هذا الكتاب يستثنى من ذلك سامراء حصرا لا غير.

الأمر الثاني: يمنع استعمال السيارات بصورة مفرطة لا ترضي الله تعالى ولا المجتمع، ولذا يمنع استعمال أكثر من 5 سيارات (رسمية) غير شخصية لكل من القيادات، كما وعلى الأخ تحسين المعاون الجهادي سحب كافة السيارات غير الشخصية، يستثنى من ذلك سامراء أو لضرورة فيجب استصدار أمر خاص منا عن طريق المكتب الخاص حصرا، وعلى كل من يخالف هذا الأمر أن يعاقب فورا.

الأمر الثالث: إلغاء جميع صور آل الصدر عن المقرات لاسيما الخارجية فورا وخلال مدة أقصاها 3 أيام من تاريخ هذا البيان، ولا يشمل ذلك الأمر الصورة في الغرف والممرات الداخلية وما شاكلها، ولا دخل للصورة في الشوارع والأزقة والساحات العامة.

الأمر الرابع: من الضروري أن يكون علم العراق أعلى مـن كل راية ومنها (راية سرايا السلام) فنحن (التيار الوطني الشيعي) والرجاء رفع راية الإمام المهدي الخضراء مع العلم العراقي وراية سرايا السلام. وهذا أمر خاص بالسرايا حصرا.

وقبل أيام، صرّح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن “بلاده تلقت رسائل تهديد من الاحتلال الإسرائيلي وأنها لم ترد على تلك الرسائل”.

وكان “حمل وزير الخارجية الإسرائيلي، “غدعون ساعر”، في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس الأمن الدولي الحكومة العراقية مسؤولية ما يحدث على أراضيها، مطالبا باتخاذ إجراءات فورية بشأن نشاط الميليشيات الموالية لإيران في العراق”، وأفادت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية بوجود خطة لاستهداف الفصائل المسلحة في العراق”.