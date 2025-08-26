العراق يتصدر المشهد العسكري العالمي.. الجيش يعزز قدراته بالطائرات المسيرة المتطورة

أكدت وزارة الدفاع العراقية، أن الجيش العراقي أصبح يحتل مراكز متقدمة عالميًا في مجال القدرات العسكرية، مشيرة إلى توسيع استخدام الطائرات المسيرة التي باتت تعتبر من الأسلحة الضرورية لدى الجيوش الحديثة.

وجاء ذلك في تصريح لمدير الإعلام والتوجيه المعنوي في الوزارة، اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة الأنباء العراقية “واع”، حيث أوضح أن بغداد تبنت استراتيجية متكاملة لتوظيف الطائرات المسيرة في مهام المراقبة ومعالجة الأهداف ذات الطبيعة المعقدة، بما يعزز الكفاءة القتالية للجيش في مواجهة التحديات الأمنية المتنوعة.

وأشار الخفاجي إلى أن العراق يمتلك حالياً طائرات مسيرة متطورة قادرة على تنفيذ مهام المراقبة بدقة عالية، مع خطط مستقبلية لاستخدام أنواع أكثر تطورًا لمقاومة التشويش والتعامل مع بيئة الحرب الإلكترونية.

وأضاف أن قيادة طيران الجيش ومديرية الاستخبارات العسكرية باشرت بالفعل تشغيل هذه المنظومات، فيما يجري العمل على زيادة قدرات البلاد في هذا المجال.

وأفاد الخفاجي بأن وزارة الدفاع تتعاون بشكل مستمر مع بعثة حلف الناتو في العراق في إطار التدريب المشترك والتمارين التعبوية، حيث شاركت القوات العراقية خلال السنوات الماضية في تدريبات متقدمة مع قوات خاصة وأجهزة مكافحة الإرهاب وقوات جوية من دول صديقة، بما يعزز جاهزيتها ويطور مهاراتها القتالية.

وأكدت الوزارة أن الاستراتيجية العسكرية الجديدة للجيش العراقي تركز على تطوير العقيدة القتالية، تحديث التسليح، وتعزيز التقنيات الحديثة بما يتلاءم مع التحديات الأمنية المعاصرة، مؤكدة أن الحدود العراقية مؤمنة بالكامل باستخدام تقنيات حديثة ومتطورة.

العراق.. المشهداني يبحث مع القائم بالأعمال الأمريكي تقليص القوات في قاعدة عين الأسد وتحويل العمل إلى إطار ثنائي محدود

بحث رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية، ستيفن فاجن، آلية تقليص أعداد القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد، وتحويل العمل إلى إطار ثنائي محدود داخل إقليم كردستان، بما يتوافق مع متطلبات الواقع الميداني ويعزز السيادة الوطنية ويعكس الاستقرار الأمني المتحقق في العراق.

وجاء ذلك في بيان نشره مكتب المشهداني، الذي أشار إلى تأكيده على أن الاستقرار الأمني المستدام لا يتحقق دون ازدهار اقتصادي، مشدداً على أهمية دخول الشركات الأمريكية إلى السوق العراقية لدعم القطاع الخاص وتوفير فرص عمل واسعة للأيدي العاملة الوطنية.

وشدد الطرفان على متانة العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، وحرصهما على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

كما اختتم اللقاء بالتأكيد على أن تطوير علاقات العراق مع جيرانه يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الإقليمي وترسيخ مبادئ حسن الجوار، بما يخدم مستقبل العراق وشعوب المنطقة.

يُذكر أن القوات الأمريكية بدأت بنقل معداتها وتجهيزاتها من قاعدة عين الأسد، في خطوة تتماشى مع اتفاقات سابقة بين بغداد وواشنطن لإنهاء الوجود القتالي الأمريكي بالكامل بحلول منتصف سبتمبر 2025. وتعتبر القاعدة من أهم المواقع الاستراتيجية الأمريكية في العراق منذ عام 2003، وخصوصاً خلال الحرب ضد تنظيم داعش منذ 2014.

ومن المتوقع أن تُغلق القاعدة بالكامل بحلول منتصف سبتمبر مع بقاء مستشارين في مجالات الطيران والاستخبارات.