أول تعداد شامل منذ 37 عاماً.. العراق يحصي عدد سكّانه

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، عن النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن في البلاد لعام 2024.

وقال السوداني إنه في ضوء اكتمال قاعدة بيانات التعداد العامة في كافة المحافظات، بلغ عدد سكان العراق 45.407.895 نسمة، من ضمنهم الأجانب واللاجئون، وبتوزيع جغرافي بين المناطق الحضرية (70.3%)، والمناطق الريفية (29.7%) من عموم السكان، مشيرا إلى أن النتائج تكشف دخول العراق مرحلة “الهبة الديمغرافية” بوصول نسبة السكان في سن العمل الى 60%.

وفي ما يأتي أبرز الأرقام التي أعلنها السوداني كنتائج أولية مع اكتمال قاعدة البيانات العامة للتعداد العام للسكان والمساكن/ 2024 :

عدد سكان العراق ( 45.407.895 ) بضمنهم الأجانب واللاجئون.

نسبة سكان الحضر (70.3%).

نسبة سكان الريف (29.3%).

عدد الأسر 7898588 اسرة.

متوسط حجم الاسرة في العراق: 5.3 فرداً.

عدد الذكور 22.784.062، وبنسبة 50.1%.

عدد الاناث 22.623.833 نسمة، بنسبة 49.8%.

نسبة الاسر التي ترأسها نساء: 11.33%.

نسبة الاسر التي يرأسها الرجال: 88.67%.

وتوزع سكان العراق على الفئات العمرية كالآتي:

نسبة السكان دون سن العمل (اقل من 15 سنة : 36.1%).

نسبة السكان في سن العمل ( 15- 64 سنة)، 60.2%.

نسبة السكان فوق سن العمل: 65 سنة فأكثر، 3.7%.

ويكون العراق قد دخل مرحلة الهبة الديمغرافية بوصول نسبة السكان في سن العمل الى 60%.

بمقارنة النتائج الحصر والترقيم لعام 2009، حيث بلغ عدد السكان في ذلك العام 31.664.000 مليون نسمة، فإن معدل النمو السكّاني في العراق هو: 2.3%.

وطبقا لنتائج الحصر والترقيم لتعداد عام 2024، فقد بلغ عدد المساكن في العراق: 8.037.221 مسكنا، (نسبة الدور منها 92.1.%)، ونسبة الشقق 6.6%، ونسبة الدور من الانواع الأخرى 1.3%.

وشهد العراق آخر تعداد عام للسكان شمل جميع محافظاته سنة 1987، ورغم أن البلد أجرى تعدادا آخر للسكان في 1997، إلا أنه لم يشمل محافظات إقليم كردستان.