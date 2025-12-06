العراق يحسم التأهل.. ومصر تُبقي الصراع مفتوحًا في كأس العرب

شهدت الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العرب 2025 يومًا كرويًا مثيرًا، جمع بين الفوز الحاسم للعراق على السودان 2–0 وتعادل مصر مع الإمارات 1–1، في مشهد يعكس قوة المنافسة وتشابك حسابات المجموعات قبل الجولة الأخيرة.

العراق، تألق منظّم وهجوم محكم

لم يترك منتخب العراق أي مجال للشك، وفرض سيطرته على لقاء السودان منذ صافرة البداية.

بالرغم من بداية المباراة متوازنة، إلا أن مهند علي سجل الهدف الأول في الدقيقة 81 بعد هجمة منظمة واستغلال رائع لفرصة فردية. وبعد ثلاث دقائق فقط، أضاف أمجد عطوان الهدف الثاني ليحسم المباراة تمامًا.

هذا الفوز لم يمنح العراق النقاط الثلاث فحسب، بل أكد جاهزيته التكتيكية وقدرته على إدارة المباريات الكبرى، مما يجعل “أسود الرافدين” من أقوى المرشحين للذهاب بعيدًا في البطولة.

مصر، ضغط مستمر وتعادل محفوف بالتوتر

على الطرف الآخر، قدم المنتخب المصري مباراة مفتوحة أمام الإمارات، لكن النتيجة انتهت بالتعادل الإيجابي 1–1 بعد أهداف تبادلية:

• الإمارات تتقدم أولاً عبر كابو كابوس في الدقيقة 60 من هجمة مرتدة سريعة.

• مصر تعادل بعد ضغط مستمر، وسجل مروان حمدي هدف التعادل في الدقيقة 78، ليبقي الفراعنة في دائرة المنافسة.

التعادل يرفع رصيد مصر إلى نقطتين، ويجعل حسابات المجموعة الثالثة معقدة ومفتوحة قبل الجولة الأخيرة، حيث ستحسم المواجهة المقبلة مصير البطاقة الثانية للتأهل.

تأثير النتائج على جدول المجموعات

• المجموعة الثالثة: الأردن متصدر ومؤهل رسميًا، مصر والإمارات كل منهما نقطتان، والكويت نقطة واحدة.

الجولة الأخيرة حاسمة لتحديد المتأهل الثاني.

• المجموعة الرابعة: العراق تصدر المجموعة وتأهل رسميًا، الجزائر في المركز الثاني، السودان والبحرين في موقف صعب قبل الجولة الأخيرة.

أثبتت نتائج اليوم أن بطولة كأس العرب 2025 لا تعرف التنبؤ بسهولة.

العراق يتقدم بثقة، مصر تبقي آمالها حية، والإمارات ما زالت في دائرة المنافسة.

مع دخول الجولة الأخيرة، تزداد الإثارة، وتصبح كل مباراة حاسمة، وكل هدف ممكن أن يغير مسار البطولة.

كأس العرب هذا العام، أكثر من مجرد مباريات، إنها دراما كروية عربية حقيقية على أرض الدوحة.