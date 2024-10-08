العراق يحصّن نفسه تحسّباً لأيّ هجوم سيبراني

في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة حاليا، اتخذت العراق “إجراءات وخطوات عالية المستوى لمنع أي هجوم “سيبراني” قد تتعرض له البلاد”.

وقالت مصادر حكومية عراقية، “إن الضربة السيبرانية غير متحققة وغير ممكنة سواء كانت من قبل إسرائيل أو من أي جهة أخرى خارجية أو داخلية”، مؤكدة “وجود تحصينات عالية بهذا المجال”.

وأفادت المصادر لوكالة شفق نيوز، أن “هناك لجنة عليا متخصصة في الأمن السيبراني، وهي عالية الحرفية والمهارة، إضافة إلى دور جهاز الأمن الوطني في تحصين الفضاء السيبراني عراقيا”.

يذكر أنه في سبتمبر الماضي، “نفت وزارة الداخلية العراقية، أخبار متداولة عن هجوم سيبراني مرتقب يستهدف العراق، وحثت المواطنين على الحذر من الرسائل الإلكترونية والروابط غير المعروفة، والامتناع عن فتح الإيميلات والملفات ومقاطع الفيديو غير المسجلة على اليوتيوب وعدم تداول الصور والملصقات وفتحها وإرسالها للآخرين”.

هذا ويُنفذ الهجوم السيبراني عبر شكبة الانترنت بهدف اختراق أو تعطيل أنظمة الحواسيب والشبكات، ويتضمن استخدام برمجيات خبيثة مثل الفيروسات وسرقة المعلومات الحساسة أو تدمير البيانات، ويمكن أن تستهدف هذه الهجمات الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية، وتسبب أضرارًا مالية وأمنية كبيرة.