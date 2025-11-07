العراق يبدأ الصمت الانتخابي.. افتتاح مطار الموصل بعد 12 عاماً

يبدأ العراق يوم السبت الصمت الانتخابي الخاص بالدعاية لمرشحي الدورة السادسة للانتخابات البرلمانية المقررة الثلاثاء المقبل.

وشددت هيئة الإعلام والاتصالات على ضرورة التزام المرشحين بضوابط الصمت الانتخابي، مؤكدة أنها باشرت التنسيق المباشر مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتوحيد الجهود لإنجاح العملية الانتخابية.

وقالت الهيئة إن الصمت الانتخابي يدخل حيز التنفيذ يوم السبت عند الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، وينتهي مع إغلاق آخر مركز اقتراع.

وحذرت الهيئة جميع وسائل الإعلام من بث أي مواد انتخابية مباشرة أو غير مباشرة، أو أي محتوى يسيء للمرشحين أو التحالفات المنافسة خلال فترة الصمت الانتخابي، مؤكدة ضرورة احترام هذا الحق.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن عدد المرشحين الكلي بلغ 7744 مرشحًا بعد استبعاد 848 منهم، فيما سمحت لـ304 مراقبين دوليين و1500 وسيلة إعلامية بتغطية الانتخابات والتنقل بين الدوائر الانتخابية.

ومن المقرر أن تبدأ عملية التصويت الخاص للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والنازحين يوم الأحد، بمشاركة أكثر من 1.3 مليون ناخب في 809 مراكز انتخابية تضم 4501 محطة اقتراع.

وتشير التوقعات إلى أن تحالف “الإعمار والتنمية” بزعامة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني قد يحصل على 50 مقعدًا من أصل 329، يليه ائتلاف “دولة القانون” برئاسة نوري المالكي بـ37 مقعدًا، ثم ائتلاف “تقدم” بقيادة محمد الحلبوسي بـ32 مقعدًا.