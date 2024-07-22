العراق يدعو لإصدار وثيقة دولية لمكافحة المخدرات

أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، “أن خطر المخدرات يزداد بقوة”، لافتاً “إلى الحاجة لوثيقة دولية لتطويق آفة المخدرات”.

وقال الشمري، في مؤتمر بغداد الإقليمي الدولي الثاني لمكافحة المخدرات، إن “العاصمة بغداد ترحب بالأشقاء والأصدقاء وتتطلع إلى التخلص من خطر المخدرات”، مبيناً أن “آفة المخدرات أصبحت شبحاً يطارد شبابنا”.

وأضاف أن “خطر المخدرات يتزايد بقوة، لذلك نحتاج إلى وثيقة دولية لتطويق آفة المخدرات”، مشددا على “ضرورة التعاون والتنسيق للوقوف بوجه خطر المخدرات”، مبيناً أن “من دون تعاون مثمر فإن تهديد المخدرات سيستمر”.

وأشار إلى أن “وزارة الداخلية شرعت بإجراءات عديدة وخطط مدروسة لمطاردة تجار المخدرات”، مؤكداً أن “العراق أطاح برؤوس كبيرة في تجارة المخدرات”، لافتا إلى أنه “تم إبرام مذكرات تفاهم مع دول عديدة لمواجهة ظاهرة المخدرات”.

هذا وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، افتتح اليوم الاثنين، أعمال مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات، وتشارك في المؤتمر وفود على مستوى وزراء الداخلية وأجهزة مكافحة المخدرات من تسع دول عربية وإقليمية، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وجامعة نايف للعلوم الأمنية، فضلاً عن مشاركة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة.

وأكد أن “كافحة المخدرات مسؤوليةٌ تتحملُها الدولةُ بكلِّ أجهزتِها وأذرعِها، كما تتحملُها مُجتمعاتُنا بجميعِ عناوينِها الاعتباريةِ العاملة”، مضيفا: “الترابط بين الإرهاب وزمر المخدرات، يستهدف زعزعة أمننا وهز الأسس المستقرة لمجتمعاتنا، وجرى استخدام المخدرات في تجنيد الإرهابيين، من أجل خلق منطقة غير آمنة، ووقف التنمية وإضعاف الأوطان”.

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يؤكد الانفتاح على كلِّ الجهود لمكافحة المخدرات •••••••••• افتتح رئيس مجلس… تم النشر بواسطة ‏المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي‏ في الاثنين، ٢٢ يوليو ٢٠٢٤



