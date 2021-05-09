العراق يدعو لاجتماع طارئ للبرلمان العربي لبحث أحداث القدس

دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم الأحد، البرلمان العربي لعقد اجتماع طارئ لبحث أحداث القدس، والخروج بموقف مشترك وقرارات حاسمة إزاء “الاعتداءات الصهيونية السافرة”.

وجاء في رسالة وجهها الحلبوسي إلى رئيس الاتحاد البرلماني العربي صقر غباش، أن “وتيرة الاعتداءات الآثمة لقوات الاحتلال الإسرائيلي باستيلائها على دور وأملاك المواطنين العرب تصاعدت، في مسعى منها لتهويد القدس وتغيير هويتها العربية، وكذلك التجاوز على المصلين ومنعهم من أداء عباداتهم في مكان وزمان مقدسين عظيمين”.

وأضاف، أن “غضب العرب والمسلمين وشرفاء العالم يتزايد في كل لحظة، مستنكرين هذه الممارسات العنصرية والاستيطانية الظالمة”.

وتابع الحلبوسي: “من موقعنا الرسمي کممثلين عن الإرادة الوطنية للشعب العراقي، فإننا ندين ونستنكر الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدين دعم العراق للأشقاء في فلسطين وصمودهم البطولي، ومجددين موقفنا الثابت والدائم تجاه القضية الفلسطينية بما يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

وأشار إلى أن “استمرار تجاوزات الكيان الصهيوني المحتل وضربه لكل قرارات الشرعية الدولية وانتهاکه الصارخ لمبادئ حقوق الإنسان يدعونا إلى تحمل مسؤولياتنا كبرلمانات عربية تمثل أماني وتطلعات أمتنا، باتخاذ موقف ينسجم مع حجم التضامن مع قضيتنا الأساسية”.

ووصفت وزارة الخارجية العراقية الأحداث التي شهدتها القدس الليلة الماضية بـ”العدائية”، وأكدت تضامن العراق مع الشعب الفلسطيني.

وأصيب 205 فلسطينيين على الأقل إثر مواجهات اندلعت مساء الجمعة الماضي مع القوات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح وباب العامود في القدس.