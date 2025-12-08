العراق يردّ على أمريكا: الديمقراطية مسار راسخ في العراق ونرفض تقييمات غير دقيقة

أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، عن استغراب الحكومة العراقية من التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، بشأن الوضع الداخلي في العراق.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، إن حسين التقى مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص بالملف السوري توماس باراك على هامش أعمال منتدى الدوحة، وأوضح خلال اللقاء أن الحكومة العراقية كانت تتوقع أن يتم عرض الرؤية بشكل يعكس ما تحقق في العراق من تطور سياسي واستقرار نسبي.

وأكد حسين على أن خيارات الشعب العراقي محترمة، والديمقراطية والنظام الاتحادي مثبتان دستورياً ومسار راسخ لا بديل عنهما رغم التحديات القائمة، مشدداً على التزام بغداد بالحفاظ على سيادة الدولة ووحدة مؤسساتها.

من جانبه، أوضح المبعوث الأمريكي توماس باراك أن تصريحاته تتعلق بتجربة الولايات المتحدة في العراق، وليس بالتقييم العام للوضع السياسي العراقي الحالي، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية تنظر بعين الاحترام إلى التجربة العراقية، وأن تصريحات باراك تتعلق بالمراجعة النقدية لخيارات واشنطن السابقة.

وكان باراك قد صرح في مقابلة مع صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية بأن التجربة الأمريكية في العراق استنزفت نحو 3 تريليونات دولار وأودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص، وأن الفراغ السياسي الناتج سمح لإيران بالتقدم وملء الفراغ، كما اعتبر أن النظام الفيدرالي في العراق شابه الانقسام في يوغسلافيا السابقة، ما أتاح للمليشيات المحلية سلطة واسعة على البرلمان، رغم أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني زعيم كفؤ، إلا أن قدراته محدودة في ظل ضغوط المكونات السياسية المختلفة.