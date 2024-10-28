العراق يردّ على اختراق إسرائيل مجاله الجوي

ردّ العراق على اقتحام الطائرات الحربية الإسرائيلية، مجاله الجوي، لتنفيذ هجماتها على الأراضي الإيرانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، إن “العراق قدم مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وإلى مجلس الأمن الدولي، تضمّنت “إدانة الانتهاك الصارخ الذي ارتكبه الكيان الصهيوني بخرق أجواءَ العراق وسيادته””.

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية “واع”، أكد العوادي أن “العراق تقدّم رسميا بمذكرة احتجاج إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وإلى مجلس الأمن الدولي، تضمّنت إدانة الانتهاك الصارخ الذي ارتكبه الكيان الصهيوني بخرق طائراته المعتدية أجواءَ العراق وسيادته، واستخدام المجال الجوي العراقي لتنفيذ الاعتداء على إيران، يوم 26 أكتوبرالجاري”.

كما وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، “وزارة خارجية بلاده “بالتواصل مع الجانب الأمريكي، بشأن هذا الخرق، طبقا لبنود اتفاق الإطار الستراتيجي الثنائي، والتزام الولايات المتحدة تجاه أمن وسيادة العراق”.

وتابع باسم العوادي، أن “الحكومة العراقية تؤكد التزامها الثابت بسيادة العراق واستقلاله وحرمة أراضيه، وبأنها تعمل على مختلف الصعد لمواجهة هذه الانتهاكات، وتشدد على عدم السماح باستخدام الأجواء أو الأراضي العراقية للاعتداء على دول أخرى، خصوصًا دول الجوار التي تجمعها بالعراق علاقات احترام ومصالح مشتركة”.

وأضاف: “يعكس هذا الموقف حرص العراق على اتباع سياسة الحفاظ على استقرار المنطقة، من خلال منع أي استغلال لأراضيه في صراعات إقليمية، ودعمه حلَّ النزاعات عبر الحوار والتفاهم المتبادل”.

هذا وقبل أيام، صرحت بعثة إيران لمدى الأمم المتحدة، “أن الطائرات الحربية الإسرائيلية هاجمت طهران من المجال الجوي العراقي”.

وذكرت في بيان لها: “هاجمت طائرات النظام الصهيوني عدة مواقع عسكرية ورادارية إيرانية من المجال الجوي العراقي، على بعد حوالي 70 ميلا من الحدود الإيرانية”، مشيرة إلى أن “المجال الجوي العراقي تحت احتلال وقيادة وسيطرة الجيش الأمريكي”، وخلصت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، أن “تواطؤ أمريكا في هذه الجريمة أمر مؤكد”.