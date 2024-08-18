العراق يستدعي القائمة بأعمال سفارة بريطانيا احتجاجاً

استدعت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأحد القائمة بأعمال سفارة بريطانيا روث كوفيرال، وسلمتها مذكرة احتجاج على خلفية تصريحات أدلى بها سفير لندن لدى بغداد ستيفن هيتشن الموجود حاليا خارج البلاد.

وقال بيان أصدرته الوزارة إنها استدعت القائمة بالأعمال روث كوفيرال “بسبب وجود السفير خارج العراق ولتسلمها مذكرة احتجاج”.

وأضاف البيان أن الاحتجاج جاء “إثر التصريحات التي أدلى بها هيتشن والتي مست بمضمونها الشأن الأمني والسياسي بشكل يعكس صورة قاتمة عن العراق، حكومة ومكونات”.

وشددت بغداد خلال الاستدعاء على ضرورة الانفتاح على التجربة العراقية من زاوية المصالح المشتركة، وتجنب ما يخالف الرؤية الجادة التي تعمل عليها حكومة العراق ومؤسساتها الدستورية، بحسب البيان نفسه.

والخميس الماضي قال السفير البريطاني خلال مشاركته في برنامج حواري بثته شبكة “رووداو” الإعلامية (مستقلة مركزها أربيل) وتداولتها منصات التواصل الاجتماعي، إن “المليشيات الخارجة عن نطاق الدولة قد تورط العراق في مشاكل دولية أو حتى قد تجرها إلى حرب”، مضيفا أنها “نقطة ضعف تسبب هشاشة في الدولة”.