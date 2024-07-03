العراق يسجّل إنجازًا غير مسبوق في إنتاج الطاقة الكهربائية

أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، “وصول إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 27 ألف ميغاواط لأول مرة في البلاد”.

وذكرت وزارة الكهرباء العراقية في بيان، أن “وزير الكهرباء أعلن تحقيق المنظومة الكهربائية إنجازًا غير مسبوق في معدلات إنتاج الطاقة الكهربائية، وتخطيها إنتاج 27 ألف ميغاواط، حيث تسجل أحمال المنظومة ومحطاتها معدلات إنتاج لم تحققها سابقًا”.

وأضاف البيان أن هذا جاء “نتيجة العمل المكثف والمتقن على برامج الصيانة الدوريّة والاضطراريّة، واستخراج الطاقات التوليدية التي كانت ضائعة من الوحدات التوليدية العاملة، حيث عملت الوزارة منذ انقضاء الصيف الماضي على برامج واضحة ومحددة، ووضعت سقوفًا قابلة للتنفيذ، مما مكن من مواكبة التحديات، محققة زيادة 3000 ميغاواط عما حققته المنظومة في هذا التوقيت من الصيف الماضي”.

هذا ويعاني العراق نقصًا في إمدادات الطاقة الكهربائية منذ العام 1990 عقب فرض الأمم المتحدة حصارًا على العراق، وتفاقمت المشكلة بعد عام 2003، وازدادت ساعات انقطاع الكهرباء إلى ساعات طويلة، وتعتمد البلاد على توريد الغاز من إيران لتشغيل بعض محطات الكهرباء.