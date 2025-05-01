العراق يسلّم دعوة رسمية لرئيس المجلس الرئاسي لحضور قمم بغداد

استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، نائب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق، محمد علي تميم، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة طرابلس.

وخلال اللقاء، سلّم محمد علي تميم رسالة رسمية موجّهة من رئيس جمهورية العراق إلى رئيس المجلس الرئاسي، تتضمّن دعوة لحضور أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر القمة العربية، والدورة الخامسة لمؤتمر القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية، والمقرر عقدهما خلال شهر مايو الجاري في العاصمة بغداد.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها والدفع بها نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات، والتأكيد على أهمية التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة بين ليبيا والعراق.

هذا وتربط ليبيا والعراق علاقات تاريخية تعود إلى عقود، تقوم على التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي. شهدت العلاقات فترات من التقارب والدعم المتبادل، خاصة ضمن إطار العمل العربي المشترك، وبعد التغيرات السياسية التي مر بها البلدان، عادت الاتصالات الرسمية لتعزيز التعاون في مجالات متعددة، مع تأكيد مشترك على أهمية التنسيق الثنائي والإقليمي.