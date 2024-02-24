العراق يشهد أكبر انخفاض للعملة المطبوعة منذ 20 عاما

شهد العراق ثالث أكبر انخفاض مسجل للعملة المطبوعة منذ 20 عاما، خلال شهر واحد.

وبحسب بيانات البنك المركزي العراقي، انخفضت كمية العملة المطبوعة بمقدار 1.2 تريليون دينار بين شهري نوفمبر وديسمبر 2023.

ووفق وسائل إعلام عراقية، ذكر البنك، أن إجمالي كمية العملة المطبوعة في العراق حتى ديسمبر 2023 بلغ 101.4 تريليون دينار عراقي، بعدما كان في نوفمبر 2023 ـ 102.6 تريليون دينار عراقي.

وأشار البنك، إلى أنه هذا الانخفاض الأخير بين ديسمبر ونوفمبر2023، هو ثالث اكبر انخفاض بكمية العملة المطبوعة خلال شهر واحد ، منذ 2004 وحتى الآن أي منذ 20 عاما، كما انه يأتي ضمن 6 انخفاضات مشابهة فقط والبالغة اكثر من تريليون دينار خلال شهر، منذ عشرين عاما.

ووفق موقع السومرية نيوز، ذكرت بيانات البنك أن أكبر انخفاض مسجل في كمية العملة العراقية منذ 2004 وحتى الآن، كان بين شهري يونيو ويوليو 2014، حيث بلغ الانخفاض 2 تريليون دينار، وبعدها بين نوفمبر وديسمبر 2015 بانخفاض بلغ 1.4 تريليون دينار، وكذلك بين مايو ويونيو 2021 بانخفاض بلغ 1.4 تريليون دينار.