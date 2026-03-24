العراق يشهد تصعيداً عسكرياً.. استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيّرات

كشف “الحشد الشعبي” العراقي، اليوم الثلاثاء، عن إصابة سبعة من مقاتليه وتدمير مقراتهم بالكامل في قصف جوي مشترك أمريكي إسرائيلي استهدف مقر اللواء 31 في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين.

وجاء في بيان “هيئة الحشد الشعبي”: “تعرض مقر اللواء 31، الذي يضم مقر الأمن ومقر الفوج الخاص للواء، مساء اليوم الثلاثاء في منطقة الصينية التابعة لقضاء بيجي إلى ضربتين من الطيران الحربي الصهيو-أمريكي”.

وأضاف البيان أن الحادث أسفر عن إصابة سبعة أشخاص كحصيلة أولية وتضرر المقرات بشكل كامل، مؤكدًا أن الهجوم يأتي ضمن سلسلة اعتداءات غاشمة تستهدف مواقع الحشد الشعبي في مختلف قواطع العمليات.

وفي وقت سابق، أعلن “الحشد الشعبي” مقتل 14 مقاتلًا برفقة قائد عمليات الأنبار إثر “استهداف غادر طال مقر العمليات”.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق تشهده المنطقة، حيث تشن الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا موسعة ضد إيران منذ أسابيع، مع امتداد تداعياتها إلى الأراضي العراقية.

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن تنفيذ 23 عملية ضد قواعد “العدو”

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 23 عملية “ضد قواعد العدو” خلال 24 ساعة، مستخدمة عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ على قواعد العدو داخل العراق والمنطقة.

وجاء في بيان المقاومة أن العمليات جاءت ردًا على استمرار الاعتداءات على العراق، مؤكدة أن الحرب مع “العدو الأمريكي” لن تنتهي إلا بشروط المقاومة، وفي مقدمتها عدم المساس بالمجاهدين داخل العراق.

كما هاجم البيان “العملاء” داخل جهاز المخابرات العراقي والمتعاونين مع الأمريكيين والإماراتيين، محذرًا من استغلال دماء المقاتلين أو تهديد عناصر الحشد الشعبي، ومؤكدًا أن “سلاح المقاومة هو سلاح الشعب وشرف الأمة ولن يسمح للمناهضين بالتشكيك فيه أو المطالبة بنزعه”.

وتتواصل الحرب لليوم الخامس والعشرين على التوالي، مع تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

بارزاني يدين الهجوم الإيراني على البيشمركة ويصفه بالعدائي غير المبرر

أدان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف مواقع قوات البيشمركة في إقليم كردستان، واصفًا إياه بـ”العمل العدائي الذي لا يمكن تبريره”.

وقال بارزاني في بيان تلقته “السومرية نيوز”: “ندين بأشد العبارات الهجوم الذي نُفّذ فجر اليوم بصواريخ إيرانية على مواقع قوات البيشمركة، وأسفر للأسف عن استشهاد كوكبة من الأبطال وإصابة عدد آخر بجروح”.

وأضاف أن إقليم كردستان لم يكن طرفًا في الحرب القائمة في المنطقة ولم يشكل مصدر تهديد لدول الجوار، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات لا تخدم الاستقرار الإقليمي.

وأفادت مصادر أمنية وقوات البيشمركة بمقتل ستة مقاتلين أكراد على الأقل وإصابة 22 آخرين بجروح جراء الهجوم الصاروخي الإيراني شمال أربيل في إقليم كردستان العراق.