العراق يصدر قراراً هامّا بخصوص منظمة التجارة العالمية!

بعد توقف دام 16 عاما، أعلن العراق استئناف مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

وأعلن وزير التجارة العراقي، أثير الغريري، وهو رئيس الفريق العراقي المعني بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية، “عن بدء الاجتماعات التمهيدية للتفاوض حول انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية بعد توقف استمر لأكثر من 16 عاما”.

وأكد مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية، رياض فاخر الهاشمي، “أن الفرق التفاوضية العراقية بدأت اجتماعاتها التحضيرية في مقر منظمة التجارة العالمية بجنيف، استعدادا للاجتماع الثالث لفريق العمل الخاص بانضمام العراق”.

وقال بيان وزارة التجارة العراقية، “إن الاجتماع الرسمي الثالث لفريق العمل، والذي سيرأسه وزير التجارة ممثلا عن العراق، سيشهد استعراض الملفات والوثائق التي أكملتها اللجنة الوطنية المعنية بالانضمام”.

ووفقا للبيان، “انعقد الاجتماع التحضيري الأول في مقر المنظمة مع مدير قسم الانضمام وخبراء المنظمة في السلع والخدمات والملكية الفكرية، وناقش أهم الملفات والوثائق التي قدمها العراق في المرحلة السابقة”.

وأكد البيان، “أنها المرة الأولى التي يصل فيها الفريق التفاوضي العراقي إلى هذا المستوى من الخبرة في مجال التفاوض، مما يعكس تطور قدراتهم وكفاءتهم في التعامل مع القضايا المعقدة المتعلقة بعضوية منظمة التجارة العالمية”.

يذكر أن العراق انضم بصفة مراقب لمنظمة التجارة العالمية، عام 2004، وفي عام 2009، توقف عن الاجتماعات ووصل الأمر إلى حد إبعاده عن المنظمة.

وكان مندوب السعودية الدائم لدى المنظمة، صقر المقبل، المسؤول عن ملف انضمام العراق، قال خلال زيارته للعراق في يناير الماضي، “إنه من خلال العمل المستمر وبمساعدة السعودية، عاد العراق بصفة مراقب إلى المنظمة”.