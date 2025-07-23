العراق يطلق «مدينة الذهب العالمية».. مشروع استراتيجي لتحريك عجلة الصناعة والاستثمار

أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد في العراق، اليوم الأربعاء، موافقته على مقترح وزارة التجارة لإنشاء مدينة الذهب العالمية في العاصمة بغداد، في خطوة وُصفت بالاستراتيجية تهدف إلى توطين صناعة الذهب والمجوهرات، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، ضمن رؤية الحكومة لدعم التنمية الصناعية وتوسيع فرص العمل.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزارة التجارة أن المشروع “يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير الصناعات الوطنية”، حيث ستضم المدينة منشآت صناعية متكاملة، ومراكز تدريب متخصصة بصياغة الذهب وفق المعايير العالمية، إلى جانب أسواق حديثة وبورصة متطورة لتداول الذهب والمجوهرات.

وأكدت الوزارة أن المشروع ينسجم مع أهداف البرنامج الحكومي الرامي إلى تحفيز الاقتصاد غير النفطي، وتطوير الصناعات التحويلية التي تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، والحد من الاعتماد على الاستيراد الخارجي.

من جانبه، أوضح مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة التجارة، رياض فاخر الهاشمي، أن المدينة الجديدة ستقام ضمن المدينة الاقتصادية المتكاملة في بغداد، بهدف تحويل العاصمة إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب.

وأشار الهاشمي إلى أن المشروع سيخلق بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، ويعزز دور القطاع الخاص في مجال الصناعات الحرفية الدقيقة، مؤكداً أن وزارة التجارة بدأت التنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار لاستكمال تخصيص الأراضي وإصدار الإجازات الاستثمارية اللازمة للبدء بتنفيذه.

الآثار الاقتصادية المتوقعة

توطين الصناعة: تقليل الاعتماد على استيراد الذهب والمجوهرات، ورفع مستوى جودة المنتجات العراقية.

فرص عمل جديدة: توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في التصنيع، والتجارة، والتدريب.

استقطاب رؤوس الأموال: اجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الذهب، والتقنيات المرتبطة به.

تنمية المهارات: إنشاء مراكز تدريب متخصصة يسهم في تطوير قدرات الكوادر العراقية في صياغة الذهب والتصميم.

زيادة الصادرات: إمكانية تصدير المجوهرات العراقية مستقبلاً إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

خلفية اقتصادية

يأتي هذا المشروع ضمن سياسة حكومية أشمل تهدف إلى تنشيط القطاع الصناعي العراقي بعد سنوات من التحديات الأمنية والاقتصادية، وتعد صناعة الذهب من القطاعات الواعدة في العراق نظراً للطلب المحلي العالي، ووجود كفاءات حرفية وخبرات تقليدية يمكن تطويرها من خلال مراكز التدريب والتأهيل.

ويُنتظر أن تمثل مدينة الذهب العالمية إحدى أهم المبادرات الاقتصادية في العراق خلال السنوات القادمة، لما لها من تأثير مباشر على تحريك عجلة الصناعة، ودعم الاقتصاد غير النفطي، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.