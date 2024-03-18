العراق يعتزم خفض صادرات البلاد من النفط

أعلن العراق أنه سيخفض صادرات البلاد من النفط الخام في الأشهر المقبلة.

وقالت وزارة النفط العراقية، إنها ستخفض صادرات البلاد من النفط الخام إلى 3.3 مليون برميل يوميا في الأشهر المقبلة، لتعويض أي زيادة مسجلة في يناير وفبراير فوق حصتها المقررة بموجب اتفاقات تحالف “أوبك+”.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن العراق ملتزم بالخفض الطوعي المتفق عليه مع “أوبك+”، وينسق مع مصادر ثانوية ليكشف قيود التصدير في تقارير التحالف المقبلة.

وكانت وزارة النفط العراقية، قالت في مطلع مارس، إن صادرات البلاد النفطية خلال فبراير الماضي بلغت ​​3.43 مليون برميل يوميا في المتوسط في فبراير، مقابل 3.33 مليون برميل يوميًا في يناير.

هذا ويعدّ العراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة “أوبك” بعد السعودية، بمتوسط إنتاج يومي 4.6 ملايين برميل يوميا، ويعتمد على عائدات تصدير الخام لتوفير90 بالمئة من المداخيل المالية للدولة.

وتعهّدت بغداد بتقديم خفض طوعي إضافي بمقدار 220 ألف برميل يوميًا يمتد لنهاية الربع الثاني من عام 2024، ليضاف إلى الخفض السابق البالغ نحو 211 ألف برميل يوميًا، الذي طُبِّق خلال النصف الثاني من 2023، ويستمر حتى نهاية 2024.