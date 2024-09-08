العراق يعلق على قضية اختطاف مواطن عراقي في سوريا

أكد العراق أنه يتابع قضية اختطاف مواطن عراقي من البصرة في محافظة حمص السورية منذ شهر أغسطس الماضي.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان: “تتابع وزارة الخارجية العراقية عن كثب قضية اختطاف أحد المواطنين من أهالي محافظة البصرة في قرية البياضية بمدينة حمص بتاريخ (24 آب 2024)”.

وأضافت الخارجية: “تقوم سفارتنا في دمشق عبر القائم بالأعمال، بإجراء اتصالات مكثفة مع الجهات الأمنية العليا في الجمهورية العربية السورية لضمان إطلاق سراحه في أقرب وقت”.

وأكدت الوزارة أن “السلطات السورية المختصة قامت باعتقال عدد من الأشخاص لتورطهم في حادثة الاختطاف، وتواصل الجهات الأمنية جهودها الحثيثة للوصول إلى المواطن العراقي المختطف وضمان سلامته”.

وأعربت وزارة الخارجية العراقية عن تقديرها للتعاون المستمر من قبل السلطات السورية، مؤكدة “التزامها بمتابعة هذه القضية حتى يتم إطلاق سراح المواطن العراقي وإعادته إلى وطنه سالما”.

وشددت الوزارة على أهمية تواصل المقيمين والزائرين العراقيين مع السفارة العراقية في دمشق، وعدم التوجه إلى أماكن غير آمنة في المناطق السورية، حفاظا على سلامتهم.