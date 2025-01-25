العراق.. إخماد حريق هائل اندلع في حقل «الرميلة» النفطي

قالت وزارة النفط العراقية، السبت، “إنه جرى إخماد حريق اندلع في حقل الرميلة النفطي أمس الجمعة، مضيفة أنه لم تقع إصابات خطيرة”.

وذكرت الوزارة في بيان “أن الحريق بدأ في خزان داخل محطة الغاز الخامسة بالحقل “لأسباب فنية لم تحدد أسبابه لحد الآن”، مشيرة إلى أن المحطة ستعمل مجددا بعد فحص معايير السلامة وتقييم الأضرار”.

وكانت أفادت تقارير إعلامية باندلاع حريق هائل في حقل الرميلة النفطي بالعراق، وذكرت أن ملايين البراميل من النفط الخام تحترق جراء الانفجار.

وقالت وسائل إعلام عراقية “إن الانفجار حدث في المحطة الخامسة الرميلة الشمالية بمحافظة البصرة، وإن الانفجار حدث داخل الخزان الثالث المليئ بملايين البراميل من النفط الخام”.

وأظهرت مقاطع الفيديو انتشار رقعة الحريق على مساحة كبيرة، كما تم الحديث عن وقوع إصابات طفيفة، وفقا للأنباء الأولية.

وذكرت وسائل الإعلام أن فرق الدفاع المدني استنفرت وسط مخاوف من انتشار الحريق بشكل واسع.

يذكر أن “إنتاج حقل الرميلة النفطي العملاق يبلغ نحو 1.45 مليون برميل يوميا”.