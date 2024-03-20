العراق يعلن تحقيق اكتفاء ذاتي من محصول القمح

أكدت الحكومة العرقية، أنها حققت اكتفاء ذاتيا من محصول القمح، كما أنها تملك مخزون احتياطي استراتيجي كاف لأغراض البطاقة التموينية ولاتحتاج للاستيراد.

وقال وزير التجارة العراقي أثير داود الغريري في بيان، اليوم الثلاثاء، إن مخازن وزارة التجارة مليئة بأكثر من مليوني طن القمح، مضيفا أن العراق حقق اكتفاء ذاتيا ولا يحتاج “للاستيراد لأغراض البطاقة التموينية وتأمين الخزين الاستراتيجي”.

وفي ديسمبر الماضي، قال المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، مثنى جبار، إن احتياطيات العراق الاستراتيجية من القمح كافية حتى نهاية أبريل/ نيسان 2024.

وأضاف جبار: “نتوقع أن يكون حجم إنتاج الحنطة (القمح) أعلى من الموسم السابق وبذلك يكون حجم إنتاج عام 2024 ما يقارب 6 ملايين طن وهو يؤمن الأمن الغذائي للبلاد”.

وتتولى وزارة التجارة العراقية مسؤولية توزيع المواد الغذائية الأساسية المدعومة على ملايين المواطنين، بهدف إبقاء الأسعار تحت السيطرة، بينما تشتري الحكومة القمح المحلّي بأسعارٍ أعلى لدعم المزارعين.

ويتراوح الاستهلاك السنوي للبلاد من القمح، في إطار برنامج الغذاء المدعوم من الدولة، ما بين 4.5 إلى 5 ملايين طن.