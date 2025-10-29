العراق يعلن تفكيك أكثر من 220 شبكة دولية للاتجار بالبشر

في ظل تصاعد الجرائم الخفية التي تهدد إنسانية المجتمعات، برزت قضية الاتجار بالبشر في العراق كواحدة من أخطر التحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجه البلاد.

وكشفت وزارة الداخلية العراقية عن تنفيذ عمليات نوعية داخل البلاد وخارجها بالتعاون مع دول المنطقة، أسفرت عن تفكيك أكثر من 220 شبكة دولية للاتجار بالبشر خلال العام الجاري.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي، في حديث لـ”سبوتنيك”، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تفكيك 96 شبكة استغلال جنسي واعتقال 276 متهماً، إلى جانب شبكات تهريب العمالة الأجنبية والتسول التي راح ضحيتها العشرات.

وأشار إلى أن الفقر والبطالة بعد عام 2003 أسهما في توسع هذه الجرائم، لاسيما في بغداد والمناطق المكتظة بالسكان.

من جانبه، أكد اللواء مصطفى الياسري، مدير مكافحة الاتجار بالبشر، أن العراق حقق مراتب متقدمة في مكافحة هذه الجريمة عبر تعاون أمني وقضائي دولي وتوقيع مذكرات تفاهم لتبادل المعلومات وتسليم المطلوبين.

وأوضح أن عام 2025 شهد الكشف عن شبكات إجرامية متنوعة تعمل في مجالات الاتجار بالبشر والسحر والشعوذة، بفضل الجهود الاستخبارية الدقيقة.

وتأتي هذه الإنجازات في إطار سياسة حكومية تهدف لتعزيز الأمن الإنساني ومحاربة أشكال الاستغلال كافة، بالتوازي مع استمرار التعاون الدولي لتسليم المطلوبين وملاحقة الشبكات العابرة للحدود.