العراق يعلن مقتل أحد أبرز قيادات «داعش» بعملية أمنية في سوريا

ذكرت وسائل إعلام محلية سورية أن عملية إنزال جوي جرت اليوم الجمعة في قرية الجريجسة بريف حماة الجنوبي، دون تحديد هوية القوات المنفذة، فيما يرجح أن تكون العملية تابعة لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفاد “تلفزيون سوريا” بأن العملية رافقها استنفار أمني لقوات الأمن الداخلي، واستمرت نحو نصف ساعة، وأسفرت عن مقتل شخص كان سجينا سابقا في سجن رومية بلبنان. ولم تصدر وكالة الأنباء السورية أي تفاصيل رسمية حول العملية.

من جهته، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي اليوم الجمعة، مقتل أحد أبرز قيادات تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا، ويدعى عمر عبد القادر بسام المكنى “عبد الرحمن الحلبي”.

وأوضح بيان للجهاز أن العملية جرت فجر اليوم بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي، ضمن جهود استخباراتية دقيقة استمرت عدة أشهر لتحديد مكان تواجد الهدف.

وأشار البيان إلى أن “الحلبي” كان مسؤول العمليات والأمن الخارجي في التنظيم، وضالعاً في التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، من بينها تفجير السفارة الإيرانية في لبنان، ومحاولات تنفيذ هجمات في أوروبا والولايات المتحدة، تم إحباطها بجهود استخباراتية.

وأكد البيان أن القضاء على “الحلبي” يمثل ضربة استراتيجية كبرى للعصابات الإرهابية في العراق والمنطقة، ويعزز جهود مكافحة تنظيم “داعش”، حيث يأتي بعد سلسلة عمليات ناجحة خلال الشهرين الماضيين أسفرت عن مقتل أكثر من ستة قياديين من الصف الأول للتنظيم.

وشدد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي على التزامه بملاحقة فلول التنظيم واجتثاث فكره المتطرف، وضمان حماية العراق والمنطقة من الإرهاب.

مسؤول أمني إسرائيلي: تل أبيب لن تسمح بإنشاء جيش جديد في سوريا

أكد الكولونيل احتياط في الجيش الإسرائيلي موشيه إلعاد أن إسرائيل لن تسمح بإنشاء جيش سوري جديد، وذلك خلال المحادثات الأمنية الجارية بين سوريا وإسرائيل.

وقال إلعاد في مقابلة مع قناة “i24 News” إن الموضوع نوقش خلال المفاوضات، حيث استفسر الجانب السوري عن موقف إسرائيل بشأن إقامة جيش في سوريا، مشيراً إلى أن الرد الإسرائيلي كان واضحاً: “لن يتم إنشاء جيش سوري، بل سيتم إنشاء شرطة قوية فقط”.

وشدد المسؤول الإسرائيلي على أن تل أبيب لن تسمح أبداً بإقامة قوات قد تشكل تهديداً لها في المستقبل، مؤكداً في الوقت ذاته أن إسرائيل لا تواجه أي مشكلة مع الأردن أو مصر لوجود اتفاق سلام معهما.

خريطة مقترحة للمنطقة الأمنية بين سوريا وإسرائيل تكشف تفاصيل الاتفاق المحتمل

نشر معهد دراسات الحرب الأمريكي خريطة توضح الترتيبات الأمنية المقترحة في جنوب سوريا، في ظل تقارير عبرية وغربية تشير إلى قرب توقيع اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل، قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع.

وأظهرت الخريطة تقسيم المنطقة الجنوبية إلى ثلاث مناطق:

المنطقة 1: توسيع المنطقة العازلة الحالية بين إسرائيل ومحافظة القنيطرة بمقدار كيلومترين داخل الأراضي السورية.

توسيع المنطقة العازلة الحالية بين إسرائيل ومحافظة القنيطرة بمقدار كيلومترين داخل الأراضي السورية. المنطقة 2: منطقة غير محددة بدقة، مجاورة للمنطقة العازلة، يُمنع دخول القوات العسكرية والأسلحة الثقيلة إليها، بينما يُسمح لجهاز الأمن العام السوري والشرطة بالدخول.

منطقة غير محددة بدقة، مجاورة للمنطقة العازلة، يُمنع دخول القوات العسكرية والأسلحة الثقيلة إليها، بينما يُسمح لجهاز الأمن العام السوري والشرطة بالدخول. المنطقة 3: تمتد من الحدود غير المحددة حالياً للمنطقة الثانية وصولاً إلى دمشق، ومن المقرر أن تُفرض عليها قيود حظر جوي، مع عدم وضوح ما إذا كانت القوات العسكرية الثقيلة ستسمح لها بالدخول.

ونقل موقع “أكسيوس” عن مصادر مطلعة أن هناك تقدماً كبيراً نحو إنجاز اتفاق محتمل بين البلدين، حيث قدمت إسرائيل مقترحاً لإنشاء ثلاث مناطق منزوعة السلاح في جنوب سوريا، واستبدال اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، وتحديد منطقة حظر جوي للطائرات السورية من دمشق إلى الحدود الإسرائيلية.

سوريا: القبض على منفذ تفجير بلدة سجو بمحافظة حلب بعد سنوات من التخفي

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إلقاء القبض على منفذ تفجير بلدة سجو عام 2020 شمال محافظة حلب، المدعو حسين حاج مواس، أثناء محاولته الفرار متنكراً بزي نسائي.

وذكرت قيادة الأمن الداخلي في حلب أن التفجير الإرهابي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، وأن الجاني استغل عمله كسائق لمركبات الشحن في تهريب الأسلحة والمواد المحظورة قبل تكليفه بتنفيذ التفجير مقابل مبالغ مالية.

وأوضحت الوزارة أن المتهم جرى تحويله إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل وفق القوانين النافذة، مؤكدة أن العملية تأتي في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة المتورطين في الأعمال الإرهابية التي تهدد حياة المواطنين ومقدرات الدولة.