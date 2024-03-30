العراق يعلن موقفه بخصوص وجود قوات «التحالف الدولي»

جدد العراق موقفه بخصوص وجود “القوات الدولية” على أراضيه، كاشفا عن موعد جولة المباحثات الجديدة مع “التحالف الدولي”.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن قيس المحمداوي، إن “رؤية الحكومة هي إعادة النظر بمهمة التحالف الدولي”، مضيفا: “نحن لسنا بحاجة إلى قوات دولية كبيرة”.

وأشار إلى أن “الجولة الثالثة من المباحثات الأمنية مع التحالف الدولي انتهت”، مشيراً إلى أن “الجولة الرابعة ستكون خلال الأسبوعين المقبلين”.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، أضاف المحمداوي، أن “هناك 3 لجان أمنية تعمل منذ أسابيع لمصلحة العراق”، موضحا أن “هذه اللجان تعمل على تقييم ما تبقى من مخابئ “داعش” وبناء القدرات وتجهيز الأسلحة وتقييم وضع العمليات”.

وأشار الى أن “داعش” فقد القدرة على التخطيط والتجنيد ومواجهة القطعات العسكرية”، مؤكدا “انخفاض تسلل عناصر “داعش” من الأجانب عبر الحدود بنسبة أكثر من 99%”.

واعتبر المحمداوي، أن “وضع الحدود العراقية أصبح أفضل وهناك خطوط صد في الصحراء”، مؤكدا أنه “يجري حاليا فصل الساحة العراقية عن السورية”.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قال إن “الوضع الأمني في العراق يؤكد أن بغداد حققت تقدما في ملف إنهاء وجود التحالف الدولي بالبلاد”.