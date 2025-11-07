العراق يعيد 150 مهاجراً من ليبيا

أعلنت السفارة العراقية في ليبيا، الخميس، نجاحها في إعادة عشرات المهاجرين العراقيين الذين دخلوا الأراضي الليبية بشكل غير قانوني، في إطار جهود العودة الطوعية التي تنفذها السفارة بالتنسيق مع السلطات الليبية.

وأكد القائم بأعمال السفارة العراقية في طرابلس، أحمد الصحاف، أن المهاجرين غادروا على متن طائرة الخطوط التركية من مطار معيتيقة الدولي إلى مطار أربيل، حيث تم توفير الطعام والدواء لهم، وتمكينهم من الاتصال بعائلاتهم بشكل دوري.

وأضاف الصحاف أن هذه العملية تأتي ضمن توجيهات وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لتعزيز حماية المواطنين العراقيين خارج البلاد.

وقال: منذ إعادة افتتاح السفارة، أعيد نحو 150 مهاجراً عراقياً من ليبيا، في ظل ارتفاع أعداد العراقيين المتوجهين إلى هذا البلد، ما يعكس نشاط شبكات تهريب البشر وتجارة المهاجرين.

وأكد الصحاف أن السفارة تتابع التنسيق مع مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية شرق طرابلس لضمان سلامة المهاجرين، مشدداً على أن توعية العائلات بعدم التعامل مع شبكات التهريب مسؤولية مشتركة.

ويأتي هذا التحرك بعد إعلان السفارة سابقاً عن جاهزيتها لإعادة 41 مهاجراً يقيمون في مراكز الهجرة غير الشرعية، وسط تصاعد المخاطر الأمنية في ليبيا، التي شهدت منذ عام 2014 توترات عسكرية دفعت عدة دول، بما فيها العراق، لإغلاق سفاراتها هناك.

وقال الصحاف إن السفارة ملتزمة بمسار العودة الطوعية، مؤكداً أن العراقيين الذين يواجهون صعوبات في ليبيا سيجدون الدعم والمساعدة اللازمة عند عودتهم إلى وطنهم. كما شدد على أهمية مكافحة شبكات التهريب التي تستغل الشباب العراقيين، محذراً من الانخراط في أنشطتها.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة العراقية لضمان حماية المواطنين في الخارج وتخفيف المخاطر الإنسانية الناتجة عن الهجرة غير النظامية، خاصة في مناطق تشهد صراعات ونزاعات مستمرة مثل ليبيا.