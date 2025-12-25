العراق يعيد 72 مهاجراً من الأراضي الليبية

أعلن القائم بالأعمال العراقي لدى ليبيا، أحمد الصحاف، استكمال إجراءات إعادة 72 مهاجراً عراقياً غير شرعي إلى العراق، جميعهم من إقليم كوردستان، مؤكداً استمرار الجهود لتقصي مصير العشرات الآخرين بالتنسيق مع السلطات الليبية المختصة.

وقال الصحاف لشبكة “رووداو” الإعلامية، إن السفارة العراقية تنسق بانتظام مع الأجهزة الأمنية الليبية ومركز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس لضمان عودة المهاجرين بأمان، مؤكداً أن العملية شملت الفحوصات الطبية اللازمة، والتحقق من أوراقهم الثبوتية، وإصدار جوازات مرور لهم قبل تسليمهم لمركز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف الصحاف أن المهاجرين، معظمهم من الشباب ومن بينهم قاصرون دون سن الثامنة عشرة، تعرضوا لظروف إنسانية صعبة نتيجة الوقوع في شِراك شبكات تهريب وتجارة البشر، مؤكداً أن السفارة تحرص على تقديم جميع المستلزمات الضرورية من طعام وملابس وأدوية وفحوصات طبية، إلى جانب التواصل اليومي مع عائلاتهم لضمان استقرارهم النفسي.

وأشار القائم بالأعمال إلى التعاون الوثيق مع حكومة إقليم كوردستان ودوائرها المختصة، بما في ذلك مكتب وزير الداخلية، لتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين بشكل آمن ومنظم، دون تجزئة الدفعات، حرصاً على سلامتهم.

كما أكد أن السفارة تتابع حالياً مصير العشرات الآخرين من المهاجرين غير الشرعيين في مناطق الزاوية وبئر غنم على الساحل الليبي، في ظل استمرار تنسيقها مع السلطات الليبية المختصة.

ولفت الصحاف إلى أن السفارة سبق أن أعلنت عن إعادة 12 مهاجراً في أكتوبر الماضي، وأظهرت زيادة أعداد العراقيين الوافدين إلى ليبيا مؤخراً، ما يعكس تنامي نشاط شبكات تهريب البشر واستغلال الشباب العراقيين.

وأشاد بدور إدارة مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس لتعاونها مع السفارة، مؤكداً الالتزام بتوجيهات وزارة الخارجية في بغداد بشأن العودة الطوعية وضمان سلامة المهاجرين.

وأكد أن 71 مهاجراً من أصل 72 عادوا بصحة جيدة، فيما تم نقل حالة واحدة لتلقي العلاج وهي الآن تتحسن بشكل مستمر، مشدداً على استمرار تقديم الرعاية والدعم لهم ولأسرهم.