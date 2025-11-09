العراق يفتتح انتخابات 2025.. تصويت واسع للقوات الأمنية والنازحين

سجل التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2025، الأحد، نسبة مشاركة مرتفعة بلغت 60% وفق التقرير الأولي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في منتصف اليوم، فيما شهدت مراكز الاقتراع إقبالاً واسعاً من منتسبي القوات الأمنية والعسكرية والنازحين المسجلين مسبقاً.

وأوضحت المفوضية أن عملية التصويت الخاص جرت بانسيابية عالية ووفق الجداول الزمنية المعتمدة، مع تنظيم دقيق وإشراف أمني مشدد في مختلف المحافظات.

وأكد المستشار القانوني في المفوضية، حسن سلمان، أن جميع الجوانب القانونية والإدارية واللوجستية نُفذت بسلاسة، مشيراً إلى أن مؤشرات اليوم الأول تعكس نجاح المفوضية في إدارة العملية الانتخابية بكفاءة وبدون أي خروقات.

وأشار عماد جميل، رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، إلى أن 809 مراكز اقتراع تضم أكثر من 4,137 محطة انتخابية خصصت للقوات الأمنية، فيما جرى تخصيص 27 مركزاً و97 محطة اقتراع للنازحين، أغلبها في محافظة دهوك.

وأوضح أن الإجراءات أسهمت في تنظيم الطوابير ومنع الازدحام، مع تشغيل الأجهزة الإلكترونية بكفاءة عالية، واعتماد تقنيات حديثة مثل كاميرات التعرف على الوجه لضمان مشاركة الجميع في التصويت.

وأغلقت المفوضية مساء اليوم صناديق الاقتراع الخاصة، مؤكدة أن نسبة المشاركة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أغلب المراكز، تحت مراقبة وإشراف أممي ودولي وتغطية إعلامية واسعة، في خطوة تمهيدية لضمان تنظيم يوم التصويت العام بنزاهة وشفافية.

وشهدت المراكز منذ ساعات الصباح الأولى انسيابية عالية وإقبالاً ملحوظاً من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع، ما يعكس جهوزية المفوضية لتنظيم انتخابات تشريعية نزيهة تعكس إرادة الناخبين العراقيين.