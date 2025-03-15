العراق يفرض إجراءات جديدة لـ«الوافدين».. ما هي؟

نقلت وكالة الأنباء العراقية “واع”، “أن السلطات فرضت إجراءات جديدة بخصوص “منح التأشيرة الإلكترونية “الفيزا”، ولا يسمح لأي وافد بالدخول من دون الالتزام بها”.

وبحسب الوكالة، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية مقداد ميري، إن “وزارة الداخلية سعت إلى تطوير عملها ليكون موازيا لعمل الدول المتقدمة، خاصة في المجال الإلكتروني، ومن بين ذلك الفيزا الإلكترونية للمسافرين”.

وأوضح ميري، أن” هذه الخطوة تعد طفرة نوعية جديدة في مجال التطور لخدمات وزارة الداخلية العراقية، جراء تنظيم عملية الدخول إلى العراق بشكل قانوني، ووفق ما نص عليه قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017″.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، أنه “صار لزاما على الجميع أن يستحصلوا سمة الدخول بشكل مسبق قبل الدخول للعراق، وتم إشعار شركات الطيران كافة بذلك، وهذا ما تعمل به جميع الدول، إذ لا يسمح لأي وافد إلى أراضيها بالدخول ما لم يحصل على تأشيرة مسبقة”.

وأشار إلى أن “هذا الإجراء لا يشمل العراقيين الذين لديهم وثائق عراقية”، موضحا أنه “لم تسجل لدينا أي مشاكل فنية”.

وبيّن ميري، أن “الفيزا الإلكترونية التي طُبقت في العراق، خطوة عملية ورصينة، خاصة أنها متوافرة بشكل انسيابي وسلس، وهذا الإجراء يطبق على جميع الوافدين إلى البلاد وعليهم التقيد به”.