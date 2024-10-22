العراق.. اكتشاف موقع أثري يعود تاريخه لأكثر من 4000 عام

أعلن العراق تحقيق اكتشافات أثرية مهمة في تل “عرب كومبت” بمحافظة كركوك شمالي البلاد، يعود تاريخها لأكثر من 4000 عام.

وأعلنت الهيئة العامة للآثار والتراث العراقية، أن “التنقيبات الأثرية في مدينة كركوك، قد أظهرت أن الموقع يعود إلى أكثر من أربعة آلاف عام، وهو ما يعزز فهم تاريخ المنطقة الممتد بين عصر فجر السلالات والعصر البابلي القديم، والذي يعود إلى الألف الثالث والثاني قبل الميلاد”.

وأشارت إلى أن “مدير قسم التنقيبات في الهيئة العراقية، سهيل التميمي، قد زار الموقع الأثري برفقة لجنة المتابعة، واطلع على سير الأعمال التنقيبية، التي تقودها بعثتان عراقيتان”.

وبحسب الهيئة، “يترأس البعثة الأولى قصي سلطان محمد بطرس، والتي كشفت عن بقايا وحدات بنائية وورشا وأفرانا لصناعة الفخار، إضافة إلى العثور على نحو 100 قطعة أثرية متنوعة، فيما يترأس البعثة الثانية، وقاص محمد حمد عبد الله، والتي قامت بأعمال التنقيب في وحدات معمارية مشيدة من اللُبن، حيث عثرت على قبور تضمنت هدايا دفنية مختلفة، ما أسفر عن اكتشاف ما يقارب 150 قطعة أثرية حتى الآن”.

ونقلت الهيئة، عن سهيل التميمي، تأكيده على “أهمية المكتشفات الأثرية في تحديد فترة الموقع الأثري، في وقت دعا إلى ضرورة توثيق جميع اللقى الأثرية والوحدات المعمارية باستخدام التقنيات الحديثة”، مشددا “على اتباع المعايير العلمية لضمان توثيق دقيق وكامل للموقع”.

العراق يكتشف موقعًا أثريًا يعود إلى أكثر من 4000 عام في كركوك أعلنت الهيئة العامة للآثار والتراث عن تحقيق اكتشافات… تم النشر بواسطة ‏الهيئة العامة للاثار والتراث‏ في الثلاثاء، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤