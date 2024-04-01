العراق يكثّف جهوده في تنفيذ مشاريع «استثمار الغاز»

وقّع العراق مذكرة تفاهم مع شركتي “سيمنز وشلمبرغير”، تتعلق باستثمارات في قطاع الغاز.

وذكر بيان لوزارة النفط العراقية، أن هذه الخطوة تهدف إلى “استثمار ومعالجة الغاز المصاحب وتحويله إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية”.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، على “أهمية التوقيع على مذكرة التفاهم لإيقاف حرق الغاز بالحقول النفطية، وتحويله إلى طاقة منتجة ومفيدة لرفد محطات توليد الطاقة الكهربائية”.

وقال: إن “الوزارة تهدف من خلال هذه المذكرة والعقود الملحقة بها إلى تنفيذ الخطة المعجلة لاستثمار ومعالجة كميات الغاز من الحقول النفطية، بفضل التكنولوجيا التي تمتلكها الشركتان”.

من جهته، قال المدير العام لشركة شلمبرغير العراق وسام العظم إن “سيمنز وشلمبرغير”، ستعملان على وضع الحلول والدراسات المناسبة لتحسين واقع الطاقة المستدامة.

وكان وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر، قال في وقت سابق، إن “الوزارة حريصة على الإسراع في تنفيذ مشاريع استثمار الغاز، وإيقاف حرقه، والعمل على تحويله إلى طاقة مفيدة ترفد بها محطات الطاقة الكهربائية وجميع الصناعات المرتبطة به، انسجاماً مع البرنامج الحكومي، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير النفط”.

وأضاف أن “قطاع استثمار الغاز يشهد نمواً، وارتفاعاً في كميات استثمار الغاز المصاحب، حيث بلغت كمية الغاز المستثمر أكثر من 1916 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، والتي تشكل ما نسبته أكثر من 61 في المائة من كمية الغاز المنتج، والتي تبلغ 3120 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم”.