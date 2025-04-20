العراق يكشف موعد اكتمال مشاريع «الربط الكهربائي» مع دول الجوار

أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، “أن بلاده ستكمل مشاريع الربط الكهربائي مع الدول المجاورة بحلول نهاية العام المقبل”.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”، قال فاضل: “إن وزارة الكهرباء حققت تقدماً كبيراً في هذا الملف خلال العامين الماضيين، حيث تم تشغيل خطوط الربط مع الأردن وتركيا بشكل كامل، لافتا إلى أن اجتماعاً عقد اليوم مع مسؤولي دول مجلس التعاون الخليجي لبحث الخطوات المتبقية لإتمام الربط الكهربائي مع هذه الدول”.

وفيما يتعلق بالوضع الداخلي، أوضح “أن أعمال صيانة محطات إنتاج ونقل الكهرباء في العراق تقترب من مرحلة الاكتمال”، مشيراً إلى “منح صلاحيات استثنائية لتسريع وتيرة العمل، ورغم التحديات المتعلقة بتوفير الوقود، أكد أن جميع الأعمال تسير وفق الجدول الزمني المحدد”.

وكشف فاضل “أن الوزارة أطلقت هذا العام أكبر حملة لتأهيل وحدات الإنتاج بطاقة إجمالية تزيد عن 13 ألف ميغاواط”، معرباً “عن ثقته بجاهزية جميع الوحدات قبل الأول من يونيو المقبل”.

وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني “دعم بلاده الكامل لأمن لبنان واستقراره بجميع مكوناته، مع التزام العراق بالإسهام الفاعل في عملية إعماره”، وأكد رئيس الوزراء العراقي، “موافقة العراق على منح وزارة النفط استثناءً لتجهيز لبنان بالوقود لمدة ستة أشهر قادمة”.

السوداني يأمر بمراجعة تراخيص الشركات الأجنبية

وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، “بإعادة تقييم تجربة جولات التراخيص”، مؤكدا “العمل على تحسين بيئة عمل الشركات النفطية في العراق”.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لمجلس رئاسة الوزراء العراقي، “ترأس السوداني اجتماعا مع ممثلي الشركات النفطية الأجنبية الرئيسة العاملة في العراق، بحضور وزير النفط العراقي والجهات المعنية في الوزارة، وديوان الرقابة المالية، والهيئة العامة للضرائب، ودائرة التشغيل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية”.

وأكد رئيس الوزراء العراقي “استهداف تطوير الإنتاج ورفع كفاءة إدارة المكامن النفطية عبر إدخال التكنولوجيا الحديثة وتحسين أداء المنشآت وإنهاء عملية حرق الغاز المصاحب، وتحقيق الاستفادة المثلى منه سواء في تشغيل محطات إنتاج الطاقة أو في دعم الصناعات الحيوية مثل البتروكمياويات والأسمدة والحديد والصلب”.

وفي ظل المتغيرات التي يشهدها قطاع النفط والغاز، وجه السوداني، “بضرورة إعادة تقييم تجربة جولات التراخيص بعد مرور 15 سنة على إطلاقها، مؤكدا العمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين”.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على “تحسين بيئة عمل الشركات النفطية وتعزيز الواقع الأمني في مختلف المواقع والمنشآت وتطوير البنى التحتية، مبينا أن الحكومة أمام شراكة طويلة الأمد مع الشركات النفطية وتحقيق الاستخدام الأمثل لثروة النفط والغاز بالشكل الذي يعود بالرفاهية على الشعب ويحقق أهداف التنمية”.