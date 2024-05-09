العراق يوقع اتفاقا مع اليابان بقيمة «300 مليون دولار»

وقّع العراق اتفاقا مع اليابان لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 300 مليون دولار.

وقال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني: “إن التمويل الياباني سيسهم في تنشيط الصناعة الوطنية والتأسيس لها”.

هذا ويعمل العراق على تعزيز الأنشطة غير النفطية من أجل تنويع مصادر دخل الاقتصاد، وتعزيز القطاعات الصناعية والزراعية.

وفي مارس الماضي، أوصى صندوق النقد الدولي، العراق، بتقليل الاعتماد على النفط، والعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، وضبط الأوضاع المالية، وفاتورة أجور القطاع العام، وتوسيع الوعاء الضريبي، من أجل ضمان الاستمرار في الإصلاحات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

ويعد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في “منظمة أوبك” بعد السعودية، بمتوسط إنتاج يومي 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، ويعتمد على عائدات تصدير الخام لتوفير 90 بالمئة من المداخيل المالية للدولة.