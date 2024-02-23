العراق يُعيد افتتاح أحد أكبر مصافي النفط في البلاد

أعلن العراق عن إعادة افتتاح مصفاة الشمال في مدينة “بيجي” بمحافظة صلاح الدين، والتي تعتبر من كبريات مصافي النفط في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح مصفاة “بيجي” بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات.

يذكر أن تنظيم “داعش” سيطر على مصفاة “بيجي”، في عام 2014 حيث تعرضت لأضرار بالغة، وتبلغ طاقة المصفاة 150 ألف برميل يوميا بعد إعادة تشغيلها.

ويعتبر العراق من كبار منتجي النفط، وكان أعلن في وقت سابق من فبراير الجاري، التزامه بعدم إنتاج أكثر من 4 ملايين برميل يوميا، التزاما بالتخفيضات الطوعية بالتنسيق مع تحالف “أوبك+”.

وكان وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، قال في تصريحات سابق، إن صادرات العراق حاليا من النفط، تتراوح ما بين 3.35 إلى 3.4 مليون برميل يوميا.