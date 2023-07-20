العربي الأوروبي لحقوق الإنسان يتحصل على صفة استشارية بهيئة أممية

تحصل المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.

وأكد الأمين العام المفوض للمركز الدكتور رمضان بن زير في تصريح لـ”عين ليبيا”، أن نجاحات المركز العربي الأوروبي والذي يتخذ من أوسلو النرويجية مقرا له وله عدة فروع في مختلف دول العالم أصبحت تتزايد يوم بعد بوم بسبب القامات الحقوقية بالمركز.

وأضاف د. بن زير أنه بعد نجاح المشاركة الإيجابية للمركز بوفد رفيع المستوى في جلسات مجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة من 27 فبراير -31 مارس تم دعوتهم للمشاركة بوفد كبير في اجتماع المنتدى الرفيع المستوى للتنمية المستدامة في الفترة 10-19 من الشهر الجاري في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث تأتي هذه اللقاءات تمهيدا لقد مؤتمر قمة على مستوى رؤساء الدول في نهاية هذا العام.

واختتم الدكتور رمضان بن زير تصريحه بدعوة المثقفين والإعلاميين برصد انتهاكات حقوق الإنسان في بلدانهم وتقديم المتهمين بانتهاك هذه الحقوق للعدالة.