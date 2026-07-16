العربي الأوروبي لحقوق الإنسان يشارك في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى بنيويورك

أكد الدكتور رمضان بن زير في تصريح خص به “عين ليبيا” أن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي قد شارك بفاعلية في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2026 (HLPF 2026)، المنعقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، وذلك في إطار حضوره المستمر بالمحافل الدولية المعنية بقضايا.

ويُعد المنتدى المنصة الرئيسية للأمم المتحدة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، ويُعقد سنويًا تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، بمشاركة رؤساء الوفود الحكومية والوزراء وكبار المسؤولين، إلى جانب ممثلي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية، والأوساط الأكاديمية من مختلف دول العالم.

ويناقش المنتدى أبرز التحديات والفرص المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويستعرض التقدم الذي أحرزته الدول من خلال المراجعات الوطنية الطوعية، كما يشكل منصة عالمية لتبادل الخبرات وصياغة التوصيات الرامية إلى تسريع تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030، وتعزيز الشراكات الدولية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وتأتي مشاركة المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي تأكيدًا على التزامه بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الحق في التنمية، وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال المشاركة الفاعلة في المنصات الأممية، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في الحوار الدولي وصنع السياسات ذات الصلة بالتنمية المستدامة.

