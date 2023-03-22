العربي الأوروبي لحقوق الإنسان يُدين اقتحام مدرسة في بنغازي

أدان المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، عملية اقتحام مدرسة “العقول النيرة” في مدينة بنغازي، والاعتداء على مجموعة من الطلبة بالضرب المبرح مما أدى لإصابة بعضهم.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، طالب المركز كافة الجهات الأمنية والعسكرية في مدينة بنغازي بضرورة التحقيق في الواقعة وتقديم الجناة للعدالة حتى لا تتكرر مثل هذه العمليات خارجة القانون.

كما لاحظ المركز عدم الاهتمام بهذه الحادثة من قِبل مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا، خاصة تلك المهتمة بحقوق الإنسان بالرغم من مضي عدة أيام على الحادثة.

وفي وقت سابق، تداول نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر عناصر من الكتيبة 106 التابعة لقوات حفتر وهم يقتحمون مدرسة “العقول النيرة” في بنغازي ويعتدون بالضرب على طلاب ومدير المدرسة.