العربي الأوروبي لحقوق الإنسان يُدين اعتقال «البعجة» في بنغازي

أدان المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، عملية الاحتجاز غير المبررة للسفير الليبي السابق لدى كندا ورئيس المكتب السياسي لحزب “تيار ليبيا للجميع” الدكتور فتحي البعجة، ورفيقيه،السيد دغمان والسيد البشاري، من قبل الأجهزة الأمنية في مدينة بنغازي بتهمة مشاركتهم في ندوة علمية بأحد المراكز البحثية في المدينة، الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الإنسان.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، ناشد المركز الذي يتخذ من أوسلو النرويجية مقراً له، كافة الأجهزة في المدينة بضرورة توخي الدقة وعدم الانجرار خلف اتهامات كيدية لأشخاص يعبرون عن آرائهم بطرق مشروعة.

وأهاب المركز العربي الأوروبي بالسلطات الليبية بضرورة العمل وفقا للقوانين الليبية والمواثيق الدولية التي تحمي هذه الحقوق والحريات الملزمة للأطراف ومنها دولة ليبيا.

وطالب المركز من جهاز الأمن الداخلي في بنغازي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين الثلاث الذي تم احتجازهم دون مسوغ قانوني وخارج قواعد قانون الإجراءات الجنائية الليبي.

كما ناشد المركز النائب العام في دولة ليبيا بالتدخل والتحقيق في الحادثة باعتباره ممثلا للسلطة الرقابية على من قام بعملية القبض بصفته مأمور الضبط القضائي.

وذكّّر بيان المركز السلطات الليبية والأجهزة الأمنية بأن حرية التعبير هي حق أساسي من حقوق الإنسان، نصت عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فلكل شخص التمتع بحرية الرأي والتعبير دون مضايقة، كما نص الإعلان الدستوري الليبي في مادته السابعة على أن الدولة تصون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.