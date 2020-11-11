العربي الأوروبي لحقوق الإنسان يُدين اغتيال «البرعصي»

أدان الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الدكتور رمضان بن زير، عملية اغتيال المحامية والناشطة السياسية حنان البرعصي في مدينة بنغازي.

وطالب د. بن زير في حديث لـ”عين ليبيا”، كافة المؤسسات الأمنية بالمدنية ضرورة معرفة الجناة وتقديمهم للمحاكمة.

وأضاف: “وعلى السيد وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة الذي يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية أن يبين للرأي العام المحلي والدولي نتائج التحقيقات الخاصة بهذه الجريمة وغيرها من الجرائم الأخرى”.

واغتال مسلحون الناشطة حنان البرعصي المعروفة بـ“عزوز برقة” أمس الثلاثاء في شارع 20 وسط بنغازي، وذلك بعد بث مباشر لها تنتقد فيه حكم العائلة وحفتر وأبناءه وتُهاجم قواته وتتحدث عن جرائمهم.

فيديو.. اغتيال الناشطة حنان البرعصي المعروفة بـ"عزوز برقة" في شارع 20 بـ #بنغازي pic.twitter.com/2SeYFe5uL1 — عين ليبيا (@EanLibya) November 10, 2020

شاهد| بعد انتقادها لحفتر وأبنائه.. اغتيال الناشطة حنان البرعصي المعروفة بـ"عزوز برقة" في شارع 20 بـ #بنغازي pic.twitter.com/btLQIqP8QM — عين ليبيا (@EanLibya) November 10, 2020