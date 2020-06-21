العربي الأوروبي لحقوق الإنسان يُشارك في ندوة دور العدالة في مساءلة الجناة

نظمت أمس السبت غرفة الطوارئ الخاصة مصراتة ندوة قانونية تحت عنوان “دور مؤسسة العدالة في مساءلة الجناة – الاعتداء على طرابلس أنموذجا”، بحضور عدد غفير من القانونيين وبعض من مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الانسان.

وأفاد عبد المنعم الصادي ممثل المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بطرابلس، بأنه حضر الندوة بناء على تكليف من الدكتور رمضان بن زير الأمين العام المفوض للمركز العربي الـوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بضرورة المشاركة في الندوة.

وقال في تصريح لـ”عين ليبيا”: “ساهمنا في الحوار حول بند دور مؤسسات المجتمع المدني في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وأكدنا على الدور المهم لمؤسسات المجتمع المدني بالخصوص ولفتنا الانتباه إلى مشاكل النزوح نتيجة الحرب، وكذلك أعداد المهاجرين مما يرتب مشاكل حقوقية واقتصادية تؤثر عل قدرة الدولة في الظروف الراهنة على الاستجابة لها بالإضافة إلى مشكلة التضليل الإعلامي والمعلوماتي الذي يؤثر أيضاً على عرقلة العدالة بمنع الوصول إلى المعلومة”.

وفي ختام حديثه أشاد الصادي بالمشاركين في الندوة والتنظيم الدقيق من قِبل المنظمين للندوة، وقال: “قد تشرفت باللقاء بعدد كبير من أساتذة القانون وعلى رأسهم الاستاذ الدكتور محمد مصطفى سليمان أستاذ القانون الخاص في الجامعات الليبية”.