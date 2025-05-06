العربي الأوروبي لحقوق الإنسان يُعرب عن قلقه إزاء مقاطع «الدرسي»

أعرب المركز العربي – الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي عن قلقه إزاء مقاطع الفيديو المسربة، والتي نشرت على عدة قنوات تلفزيونية، يظهر فيها إبراهيم الدرسي عضو مجلس النواب مكبلا بالسلاسل وتظهر على جسده آثار التعذيب الوحشي من قبل سجانيه.

وطالب المركز في بيان تلقت ” عين ليبيا” نسخة منه” حكومة الوحدة الوطنية بضرورة اتخاد الخطوات الضرورية لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وبناء آليات وعمليات محاسبة لمن يرتكبون أفعالا منافية للقيم الإنسانية كالخطف والتعذيب والاعتداء الجسدي.

ودعا المركز كافة مؤسسات الدولة على كامل التراب الليبي وفي مقدمتها مكتب النائب العام الليبي بضرورة متابعة قضية إبراهيم الدرسي ونشر نتائج التحقيق على الرأي العام المحلي والدولي.