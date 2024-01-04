العربي الأوروبي لحقوق الإنسان يُناشد النائب العام بتنفيذ الأحكام القضائية

أعرب المركز العربي الأوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولي، عن ترحيبه بما ورد في تقرير النائب العام المستشار الصديق الصور، والذي قدمه أمام وسائل الإعلام، الأربعاء، في العاصمة طرابلس.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أشاد المركز الذي يتخذ من أوسلو النرويجية مقرا له، بالخطوة المنتظرة وفتح تحقيق بخصوص المقابر الجماعية في ترهونة وكذلك كارثة درنة التي راح ضحيتها آلاف المواطنين، وثمن قرار تقديم كافة المسؤولين عن هذه الكارثة للعدالة.

كما دعا البيان النائب العام إلى بذل المزيد من الجهود من أجل تعزيز وحماية قيم حقوق الإنسان وسيادة دولة القانون والمؤسسات، والتعجيل بإطلاق سراح المحكومين الذين انتهت محكومياتهم والتعجيل بإجراءات من ينتظرون المحاكمة.

واختتم المركز بيانه بالقول: “نرى في هذا التقرير تطورا إيجابيا نحو تحقيق العدالة، ونناشد السيد النائب العام لحث حكومة الوحدة الوطنية على ضرورة الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية دون تأخير، إذ لوحظ عدم تنفيد بعض الأحكام الأمر الذي يعد إنكارا للعدالة والإنصاف”.