العربي الأوروبي يُدين الممارسات الإسرائيلية في الأقصى المُبارك

أعرب المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، بأشد العبارات عن إدانته لاقتحام قوات الإحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المعتكفين بداخله للصلاة بالضرب المبرح، باستخدام العصي وأعقاب البنادق، الأمر الذي أدى إلى إصابة العشرات من المصلين المعتكفين، إضافة الى اعتقال العشرات منهم.

وفي بيان صُدِر اليوم الأربعاء تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، حمَّل المركز الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن موجة التصعيد في مدينة القدس، كما يحملها المسؤولية عن استمرار الاقتحامات وما ينتج عنها، والاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني بشكل عام في أماكن تواجده.

كما يرى المركز أن هذه الانتهاكات والمتمثلة في اقتحام المسجد الأقصى تتنافى مع المعايير الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني، والتى تنادى بحرية العبادة في الأماكن المقدسة.

وطالب البيان المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته بتوفير حماية دولية للأقصى والقدس والمقدسيين، ولحشد موقف فاعل يجبر دولة الاحتلال على وقف الاقتحامات والاعتداءات والتضييقات التي تفرضها حكومته على المسجد الأقصى والمصلين.