القاهرة تترأس اجتماعا لقادة قوات حفتر

كشفت صحيفة العربي الجديد عن عقد اجتماع في العاصمة المصرية القاهرة، لعدد من قادة التشكيلات العسكرية التابعة لقوات حفتر، وزعماء عدد من قبائل المنطقة الشرقية، وذلك بحضور صدام حفتر.

العربي الجديد نقلت عن مصادر مصرية، أنّ الاجتماع ترأسه رئيس اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي أيمن بديع، قبل أن ينضم إلى المجتمعين رئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل.

وتابعت العربي الجديد أنّ الهدف من اللقاء تأكيد العلاقات والدور المصري في شرق ليبيا، في الوقت الذي تتواصل فيه المشاورات المصرية التركية من جهة بشأن الملف الليبي، والتركية الإماراتية من جهة أخرى، مشيرة إلى أنّ القلق يسود المصريين من أن تستبق أنقرة التنسيق مع القاهرة، باتفاق مع الإمارات وحلفائها في شرق ليبيا، يقضي بتواجد رسمي تركي هناك، على الحدود الغربية مع مصر.

وأفادت المصادر للعربي الجديد أنّ القاهرة تعزز أوراقها للذهاب لأي تفاهمات بشأن ليبيا، بموقف قوي يضمن ولايتها على معسكر شرق ليبيا ومكوناته، في مقابل الولاية التركية على معسكر غرب ليبيا.

واختتمت العربي الجديد تقريرها، بأنّ دعوة صدام حفتر، تأتي بعد زيارة قام بها الأخير إلى تركيا منتصف ديسمبر الماضي، بشكل غير مُعلن، وبتنسيق إماراتي، بهدف تقريب وجهات النظر بين الجانبين.