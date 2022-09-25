العربي الجديد: القاهرة ترسل رسائل «للدبيبة» لتهدئة الموقف ووقف التصعيد بينهما

قالت صحيفة العربي الجديد إنّ الإدارة المصرية، اتخذت أخيراً، خطوات عدة على صعيد العلاقات مع كل من ليبيا وتركيا، أهمها إجراء تغييرات بين المسؤولين عن إدارة الأزمة الليبية.

وكشفت الصحيفة أنّ القاهرة بعثت أخيراً رسائل لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عبر وسطاء ليبيين وعرب، تحمل مؤشرات حول التهدئة ووقف التصعيد الدبلوماسي مع حكومته، إلى حين التوافق على رؤية موحدة جديدة مع القوى الدولية والإقليمية.

وذكرت الصحيفة أنّ الخطوة المصرية جاءت في أعقاب إجراء غير معلن، عبر إصدار الدبيبة تعليمات، بوقف إجراءات دخول دفعة كبيرة من العمالة المصرية إلى ليبيا، ضمن اتفاقية موقّعة سابقاً بين مصر وليبيا.

وبحسب الصحيفة، فإنّ تعليمات الدبيبة لم تتوقف عند ملف العمالة الذي يمثل أهمية كبيرة لمصر، ولكن انتقلت أيضاً إلى ملف الصادرات الزراعية المصرية إلى ليبيا، إذ تم خلال الأيام القليلة الماضية رفض استلام أكثر من شحنة آتية من مصر بدعوى عدم صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، بالإضافة إلى رفض مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا، شحنات عدة بدعاوى مختلفة.

وتابعت الصحيفة أنّ الدبيبة يُدرك أهمية الملف الاقتصادي بالنسبة للقاهرة في الوقت الراهن، وهو ما دفعه للضغط عليها من خلاله، من أجل تحييد موقفها بشأن حكومته على الأقل خلال الفترة الراهنة.