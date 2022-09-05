العربي الجديد: «المشري» يسعى لإقناع أنقرة والقاهرة بتشكيل حكومة جديدة

قالت صحيفة العربي الجديد إنّ رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، سيزوران أكثر من عاصمة عربية، في إطار سعيهم لاطلاع الأطراف الدولية والإقليمية على رؤاهم الخاصة بتجاوز الانسداد السياسي والدستوري الحاصل في البلاد.

وذكرت العربي الجديد أنّ عقيلة صالح سيجري زيارة إلى العاصمة الأردنية، الاثنين المقبل، للقاء مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى هناك، موضحة أنه سيعرض رؤيته الخاصة في تمكين حكومة باشاغا من السلطلة لفترة تمهيدية لإجراء الانتخابات.

وأوضحت العربي الجدي أنّ خالد المشري يسعى لإقناع القاهرة وأنقرة بضرورة تشكيل حكومة مصغرة بديلة عن حكومتي الدبيبة وباشاغا لقيادة البلاد نحو الانتخابات، مشيرة إلى رأيه أن كلتا الحكومتين ستقف عقبة أمام التوافق على قاعدة دستورية.