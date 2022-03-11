العربي الجديد: «نورلاند» يُجهز مقترح لاقى قبول لدى القوى الدولية حول ليبيا

قالت مصادر غربية في القاهرة، مطلعة على الأزمة الليبية، إنّ تحركات قادها السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند توصلت إلى تفاهمات لاقت قبولاً لدى غالبية القوى الدولية الفاعلة في الملف الليبي.

وأضافت المصادر التي تحدثت لـ«العربي الجديد» أنّ المقترح، الذي لا يزال في مرحلة التجهيز وتوفير الضمانات اللازمة لتنفيذه، يهدف للخروج من المأزق ومنع الاحتراب مجدداً في ليبيا، خصوصاً في ظل عمليات التحشيد العسكري حول العاصمة طرابلس.

وأوضحت المصادر، أنّ المقترح الذي قدم نورلاند تفاصيله لكل من الدبيبة وباشاغا، خلال لقاءات جمعته بكل منهما على حدة، يتضمن استمرار حكومة الوحدة الوطنية بتشكيلها الحالي، مع إدخال تعديلات طفيفة عليه.

وأشارت إلى أنّ على حكومة الوحدة تقديم خريطة زمنية واضحة بإجراء الانتخابات خلال مدى لا يتجاوز نهاية العام الحالي، شرط التعهد كتابياً من جانب الدبيبة بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وذكرت المصادر أنّه في ما يخص الحكومة الجديدة، برئاسة باشاغا، التي منحها مجلس النواب الثقة، فإنه من المقرر وفقاً للمقترح الأميركي، تقديم اعتذار عنها، على أن يترشح باشاغا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بدعم وتوافق دولي من كافة الأطراف الفاعلة في الملف الليبي.

وبحسب مصدر دبلوماسي غربي بالقاهرة لـ«العربي الجديد»، فإنّ الطرح الأميركي الجديد لقي قبولاً لدى فرنسا التي تقف مع مصر في خندق واحد، يتعلق بدعم باشاغا وحكومته، حيث كانتا أكثر الداعمين له.

وأكد المصدر، في الوقت ذاته، أنّ إيطاليا أيضاً أبدت قبولاً بالتصور الأميركي، مؤكدة على ضرورة حصول توافق «ليبي – ليبي» بشأنه لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه وتجنيب ليبيا الحرب.

من جانبه، قال دبلوماسي مصري إنّ القاهرة ستدعم من جانبها أي توافق بشأن ليبيا، طالما أنه سيحقق مصالح الليبيين، ويراعي مصالح دول الجوار، وأهمها الأمن والسيطرة على الحدود الليبية.