العربي زيتوت: وقوف الجزائر على الحياد في الهجوم على طرابلس «جريمة»

تخلل الندوة نقاشات حول المشهد السياسي الليبي الحالي. [خاص عين ليبيا]

نظم المنتدى الثقافي العربي في بريطانيا، ندوة بفندق “بلازا” في العاصمة البريطانية لندن، بحضور عدد من المهتمين بالشأن الليبي.

وقدم لهذه الندوة الأكاديمي الليبي رئيس المنتدى الدكتور رمضان بن زير، بكلمة ذكر فيها أن دولة ليبيا الجديدة كانت تسير في الاتجاه الصحيح بعد انتخابات 7/7/2012 نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية، لكن بسب التدخلات الإقليمية والدولية انتكست هذة التجربة الوليدة حتى وصلت إلى ما وصلت آليه.

وأعرب د. بن زير عن أمله في أن التيار المدني سينتصر في ليبيا وتتحقف الدولة الديمقراطية.

من جانبه أكد الدبلوماسي الجزائري السابق والناشط السياسي والحقوقي السيد محمد العربي زيتوت في كلمة له، بأن الشعب الجزائري لن ولم ينسى الدعم الليبي للجزائر أثناء الاستعمار الفرنسي.

واستغرب زيتوت موقف الرئيس الجزائري الذي أعلن وقوفه على مسافة واحدة بين حفتر الغازي وحكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وأضاف يقول: “كيف نساوي بين الضحية والجلاد وهذا الموقف الرسمي للجزائر لا يعبر عن موقف للشعب الجزائري الرافض للعسكرتاريا الذين يريدون حكم أوطاننا بالحديد والنار.”

هذا وتخلل الندوة نقاشات حول المشهد السياسي الليبي الحالي، وأثر التدخلات الإقليمية والدولية التي كان لها أثر سلبي على ليبيا، وازدواجية المعايير للدول الغربية خاصة فرنسا المتورطة في الشأن الليبي بدعمها المباشر للمتمرد على الشرعية خليفة حفتر.

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