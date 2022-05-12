العرب اللندنية: «الدبيبة» يُراهن على حرب جديدة لكسب زعامة سياسية

كشفت صحيفة العرب اللندنية، أنّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بات يراهن على حرب جديدة يكسب بها زعامة سياسية تفسح له المجال للبقاء في السلطة سنواتٍ أخرى.

وأكدت صحيفة العرب، أنّ الدبيبة يحاول الدفع بالبلاد نحو حرب جديدة بكل الوسائل الممكنة، متسلحًا بمجموعات مسلجة، وخطاب الفتنة والكراهية، ولوبيات الفساد ودبلوماسية الصفقات المشبوهة، وعقود التمليع المبرمة في الخارج، بحسب وصفها.

وأشارت الصحيفة إلى سعي رئيس الحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لإقناع بعض العواصم الغربية بضرورة إبقائه في الحكم، مبررًا سعيه بخوفه من سيطرة الروس على البلاد، وفقا للصحيفة.