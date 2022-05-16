العرب اللندنية: موافقة واشنطن على تجميد إيرادات النفط هو ضوء أخضر لحكومة «باشاغا»

قالت صحيفة العرب اللندنية إنّ موافقة واشنطن على قرار مجلس النواب بتجميد عائدات النفط هو بمثابة ضوء أخضر لحكومة الليبية لمباشرة عملها من سرت.

واعتبرت الصحيفة أنّ عمل حكومة باشاغا سيكون له تأثير مباشر على مجالات الإنتاج والتصدير بما يحول دون العودة إلى إغلاق الحقول والموانئ.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ بيان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بتجميد إيرادات النفط بالمصرف الليبي الخارجي، جاء بعد تنسيق مع السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند والمستشارة الأممية ستيفاني وليامز.

وأضافت الصحيفة أنّ البيان جاء في ظل تنسيق مع الفعاليات الاجتماعية بمناطق إنتاج وتصدير النفط والقيادة العسكرية في المنطقة الشرقية، إلى جانب الحكومة الليبية برئاسة باشاغا.

واعتبرت الصحيفة أنّ الانقسام الحكومي بات أمرا واقعا، وحكومة باشاغا تتولى حاليا مقاليد الحكم في إقليمي برقة وفزان وجزء من إقليم طرابلس من ضمنه سرت التي ستتحول إلى مقر عملها.

واشارت الصحيفة أنّ حكومة الوحدة الوطنية لا زالت تواصل التمسك بالحكم تحت صوت بنادق المجموعات المسلحة في طرابلس ومدن الساحل الغربي.

وأشارت العرب اللندنية إلى وجود مفاوضات عسيرة جرت في أكثر من عاصمة إقليمية انتهت إلى الاتفاق على تقاسم إيرادات النفط والغاز بين الحكومتين، وأنّ امفاوضات انتهت إلى إبقاء الوضع على ما هو عليه لحين التوصل إلى تنظيم الانتخابات في ظرف قد يمتد إلى أكثر من عام.